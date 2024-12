Com final acirrada, Globo escolhe novo narrador em reality de Galvão; conheça

A Globo escolheu um novo narrador que irá atuar nas transmissões esportivas da emissora a partir de 2025. No último sábado (28), o paulista Leandro Chaves venceu a final do reality show "Craque da Voz", comandado por Galvão Bueno. O competidor bateu Henrique Pereira e Manu Avena na decisão do programa.

Na primeira prova da final, os competidores tiveram que narrar a decisão da Copa do Mundo de 1994, entre Brasil e Itália, nos Estados Unidos. O desempenho dos três foi avaliado por Galvão Bueno, Karine Alves e Luis Roberto, que escolheram eliminar Manu Avena.

Na sequência, a prova que definiu a vitória de Leandro foi comandar um jogo do Campeonato Brasileiro ao lado de Arnaldo Cézar Coelho e Maestro Júnior. Os comentaristas, ao lado de Galvão e Karine, também participaram da votação que elegeu o paulista como vencedor.

Carreira de Leandro Chaves

Jornalista desde 2010, Leandro Chaves começou a carreira na Rede TV! como repórter e passou por SBT e Band, também na mesma função. Como narrador, já atuou no Canal GOAT e NSports.