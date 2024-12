O Grupo Globo anunciou que o Premiere vai transmitir todas as partidas da Copa do Nordeste de 2025. Além do pay-per-view da Globo, a 22ª edição do campeonato também será transmitido pelo Nosso Futebol, que inicia a cobertura já no primeiro fim de semana de janeiro, pelo SBT em TV aberta, e pela ESPN em TV por assinatura.

Além de todos os jogos da Copa do Nordeste, o Premiere também transmitirá os jogos dos times da Libra como mandantes e o Campeonato Gaúcho. Há ainda a possibilidade de que o empresa compre o último pacote de direitos de transmissão de jogos dos clubes da LFU e feche um acordo para transmitir o Campeonato carioca.

A competição

A Copa do Nordeste terá início com a fase eliminatória nos dias 4 e 5 de janeiro. A fase de grupos, vai de 22 de janeiro a 26 de março, com sete rodadas. As quartas de final e semifinais serão em 4 e 9 de junho. Já a decisão acontecerá em dois jogos e está previamente marcada para 3 e 7 de setembro.

Fortaleza foi o campeão da Copa do Nordeste de 2024 (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)

Na primeira etapa da disputa, 16 clubes são divididos em oito confrontos de jogo único com o posicionamento das equipes de acordo com o Ranking da CBF de 2024. Quem vencer, avança para a segunda fase. Esses oito classificados se enfrentam em outra série de jogos únicos, quem passar, vai à fase de grupos.

Os confrontos dessa primeira etapa já estão definidos:

CSA x Barcelona de Ilhéus;

ABC x Maracanã;

Ferroviário x Santa Cruz-RN;

Botafogo-PB x Maranhão;

Santa Cruz x Treze

Juazeirense x Fluminense-PI;

Retrô x Moto Club;

Sergipe x ASA

Doze equipes já estão classificadas para a fase de grupos: Altos (campeão piauiense), América-RN (campeão potiguar), Ceará (campeão cearense), Confiança (campeão sergipano), CRB (campeão alagoano), Sousa (campeão paraibano), Sport (campeão pernambucano), Vitória (campeão baiano), Sampaio Corrêa (campeão maranhense), Bahia (via ranking da CBF), Fortaleza (ranking da CBF) e Náutico (via ranking da CBF)