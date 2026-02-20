Fortaleza anuncia nova patrocinadora focada em hidratação e desempenho

O Fortaleza fechou uma parceria comercial com a Jungle, marca que produzirá o "smart drink do Leão". A intenção é que os produtos fornecidos pela empresa hidratem os jogadores com ingredientes 100% naturais, tantos nos jogos, quanto nos treinos.

- A parceria com a Jungle reforça nossa estratégia de conectar o Fortaleza a marcas inovadoras e com identidade forte no mercado. Temos a convicção de que será uma ótima parceria, com ativações estratégicas e geração de valor para ambos os lados ao longo da temporada 2026 - disse Victor Simpson, Gerente Comercial do Fortaleza.

Lucas Gazal em campo pelo Fortaleza (Foto: Samuel Andrade/C2 Sports)

- Levar hidratação inteligente e natural para o Fortaleza é estar onde a performance acontece todos os dias: na rotina, no treino e no jogo. É uma hidratação mais limpa, pensada para o corpo e para o ritmo do futebol - afirmou Rodrigo Carvalho, CEO da Positive Company.

Fortaleza tem a melhor defesa das Séries A e B em 2026

Texto de Esaú Souza

O Fortaleza tem, neste momento, a melhor defesa entre os times que estão disputando as Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O clube cearense concedeu apenas um gol em oito jogos na temporada.

O tento sofrido veio diante do Iguatu, no empate em 1 a 1 pelo Estadual. O Tricolor já chegou a enfrentar o rival Ceará e ficou no 0 a 0. É possível que as equipes voltem a duelar na final, sendo em confrontos de ida e volta.

O Leão do Pici tem cinco vitórias e três igualdades na temporada. O ataque marcou dez gols e, apesar de alguns jogos apagados, demonstrou melhora na vitória sobre o Ferroviário. Nomes como Luiz Fernando, Vitinho e GB reforçaram o setor recentemente.

Gazal celebra marca do Fortaleza

Adquirido em definitivo junto ao Atlético-GO, o zagueiro Lucas Gazal celebrou a marca de melhor defesa. O atleta é peça recorrente nas escalações de Thiago Carpini, com seis aparições em 2026.

— Isso é fruto do nosso trabalho. Temos treinado muito forte, apesar do ritmo de jogos da temporada que já começou, mas estamos conseguindo lidar bem com a sequência em busca do nosso jeito ideal de jogar. Fico feliz que a defesa esteja se acertando e garantindo a segurança que o time precisa - relatou o defensor ao Lance!.