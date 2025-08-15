‘Com certeza a F1 em São Paulo vai acabar e será no Rio’, diz Caiado

Presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado (PSD) afirmou nesta sexta-feira (15) que a etapa brasileira do Mundial de F1 deixará São Paulo e passará a ser disputada no Rio. A capital fluminense pretende ter um novo autódromo em até dois anos.

O contrato da F1 com a cidade de São Paulo vai até 2030, e a intenção do Município do Rio a partir daí é trazer a etapa brasileira para o Rio. Na próxima semana, o projeto do novo autódromo no Parque Guaratiba será apresentado. A construção foi aprovada pela Câmara Municipal, e a promessa é de que será bancada inteiramente com recursos privados. O projeto é uma iniciativa da empresa Rock World, organizadora do Rock in Rio.

— O que faltava, a Câmara Municipal, juntamente com a Prefeitura, acabou de aprovar agora e dá o start nisso. Foi aprovada a lei, e o equipamento será privado. Terça-feira, dia 19, haverá uma reunião com o Prefeito Eduardo Paes e com quem vai fazer o autódromo, que é a empresa Rock World, da família Medina, em que será apresentado para a gente o master plan do projeto — afirmou Carlo Caiado, que concedeu entrevista exclusiva ao Lance! no Rio Innovation Week.

Previsão é de autódromo pronto até o fim de 2026, e F1 no Rio após 2030

Pouco antes, Caiado participou, com o secretário municipal de Esportes do Rio, Guilherme Schleder, do painel "Novos Esportes para o Rio", mediado pelo CEO do Lance!, Paulo Ganime.

— O autódromo no Rio vai ter um significado muito importante. O GP de Motovelocidade em Goiânia vai gerar R$ 800 milhões na economia. A Stock Car, em Minas, gera cerca de R$ 300 milhões. A F1, em São Paulo, o prefeito falou em quase R$ 2 bilhões de retorno. O Vettel esteva aqui (na Rio Innovation Week) esta semana. Pergunta se ele prefere competir no Rio de Janeiro ou São Paulo — provocou Carlo Caiado, durante o bate-papo.

Durante o painel, Guilherme Schleder também demonstrou confiança em tirar a F1 de São Paulo e levá-la para o Rio de Janeiro. A previsão inicial é de que o autódromo fique pronto em até 24 meses, mas o secretário acredita que ele estará concluído antes disso.

— Imagino o autódromo pronto no final de 2026. E é óbvio que a gente vai brigar com São Paulo para ter a F1. Queremos trazer para o Rio de Janeiro, quem sabe até 2030.