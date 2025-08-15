Principal patrocinadora do futebol brasileiro nos últimos anos, as bets seguem em expansão no mercado nacional. E esse crescimento da concorrência de casas apostas legalizadas tem feito com que as principais empresas busquem novas formas para se destacar, que vão além da compra de naming rights de campeonatos ou de espaço nas camisas dos clubes. Para isso, o investimento em tecnologia e inovação tem sido primordial.

— Mostrar a marca na camisa não estava sendo suficiente. Por isso estamos buscando novos meios de divulgação da marca, com inovações na própria plataforma — disse Felipe Fraga, CBO da EstrelaBet, nesta sexta-feira (15).

Fraga foi um dos participantes do painel “Inovações e transformações no universo das Bets”, na Rio Innovation Week. Mediado por Guilherme Guimarães, sócio do Lance!, o painel contou ainda com Ana Paula Castello Branco, CMO da BetMGM; Alex Fonseca, CEO da Superbet; e Arthur Silva, CEO da Alfa Bet.

— O Brasil está ensinando a gente a inovar — acrescentou Fonseca. — Eu costumo dizer que não adianta a gente ser Super só no nome. A gente investe muito em produto e tecnologia. No médio e longo prazo, o que sustenta é um bom produto e uma boa experiência — comentou o CEO da Superbet, uma das maiores operadoras de bets do mercado brasileiro e que investe em publicidade na TV aberta, patrocínio de campeonatos e de clubes.

CEO da Alfa Bet ressalta importância do combate à manipulação

Uma das bets mais recentes do País, a Alfa patrocina a dupla Gre-Nal desde o início do ano. No painel desta sexta, o CEO da empresa, Arthur Silva, destacou o uso maciço da tecnologia e a preocupação das empresas no combate à manipulação de resultados.

— A tecnologia entra para fazer o que eu precisaria de 400 pessoas para fazer — pontuou. — Integridade esportiva é importante, porque se isso sai do trilho, sai pra todo mundo. Não respinga num operador, afeta toda a indústria.