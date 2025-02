Ronaldo Luís Nazário de Lima, conhecido mundialmente como Ronaldo Fenômeno, não brilhou apenas nos gramados, mas também construiu uma carreira sólida como empresário. Com uma fortuna estimada em R$ 1 bilhão, Ronaldo diversificou seus investimentos em diferentes setores, especialmente no futebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ Investimentos no futebol

Real Valladolid: Em 2018, Ronaldo adquiriu 80% do clube espanhol por 30 milhões de euros, assumindo a presidência e buscando revitalizar a equipe. Cruzeiro: No final de 2021, comprou 90% da SAF do Cruzeiro por R$ 400 milhões, retornando ao clube onde iniciou sua carreira profissional. No entanto, em 2024, vendeu suas ações para o empresário Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

💼 Diversificação empresarial

Além do futebol, Ronaldo expandiu seus negócios para outras áreas:

Ronaldo Academy: Uma rede de escolas de futebol com 25 unidades no Brasil e três no exterior, promovendo a metodologia e os valores que marcaram sua carreira. Oddz Network: Holding focada em entretenimento esportivo e cultura, fundada em parceria com três sócios, ampliando sua presença no setor de mídia R9 Gestão Patrimonial & Financeira: Empresa dedicada a orientar investimentos de atletas, auxiliando na gestão financeira e patrimonial de profissionais do esporte. Tara Sports: Empresa que gerencia suas participações em clubes de futebol e outros empreendimentos esportivos, centralizando suas atividades no setor. Fundação Fenômenos: Organização sem fins lucrativos que promove projetos sociais em diversas áreas, reforçando o compromisso de Ronaldo com a responsabilidade social.

👀 Novos desafios?

Recentemente, Ronaldo manifestou interesse em assumir a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em entrevista à ESPN Brasil, ele destacou seu desejo de deixar um legado no futebol brasileiro, enfatizando a importância de uma gestão transparente e eficiente na entidade máxima do esporte nacional.



Para oficializar sua candidatura, Ronaldo precisará do apoio de pelo menos quatro federações e quatro clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade