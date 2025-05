A Indy definiu o restante do grid de largada das 500 Milhas de Indianápolis 2025 no último domingo (18), e o desfecho foi histórico. Robert Shwartzman conquistou a pole position em sua estreia na tradicional prova, marcando também a primeira participação da equipe Prema na corrida mais importante do calendário. Um feito marcante para o piloto e para a equipe na Tríplice Coroa do Automobilismo Mundial.

Com o resultado, Shwartzman se tornou o primeiro estreante a largar na pole das 500 Milhas desde Tony Stewart, em 1996. Helio Castroneves terminou na 24º colocação.

Como foi a classificação?

Robert Shwartzman, piloto da Prema (Foto: Indycar)

A classificação foi marcada por surpresas e reviravoltas, especialmente para a Penske. No sábado (17), Scott McLaughlin destruiu seu carro após um forte acidente no treino livre. Para completar o dia ruim da equipe, Josef Newgarden e Will Power foram impedidos de disputar o Fast 12 por conta de uma irregularidade técnica identificada instantes antes da abertura dos boxes.

Assim, os três representantes da Penske ficaram de fora da luta pela pole e vão largar da quarta fila, nas posições entre 10º e 12º. Já Felix Rosenqvist foi o mais rápido do dia com a Meyer Shank, enquanto a Chip Ganassi conseguiu colocar dois pilotos no Fast Six. No duelo final, Shwartzman surpreendeu com quatro voltas consistentes e garantiu a posição de honra.

Takuma Sato e Pato O’Ward completaram a primeira fila, enquanto Álex Palou, líder do campeonato, parte da sexta posição. Na parte de baixo do grid, Jacob Abel foi eliminado no “bump day” e ficou fora da corrida após quase desbancar Rinus VeeKay.

Veja o grid de largada das 500 Milhas de Indianápolis 2025