Football Manager e Copa do Mundo: entenda a nova parceria

A Copa do Mundo do ano que vem vai ter licença oficial no jogo eletrônico Football Manager. Isso após um acordo entre a desenvolvedora Sports Interactive (SI) e a Fifa. A competição será a primeira coberta pela parceria plurianual entre as partes e terá um módulo de gestão internacional. O lançamento da próxima versão do jogo está previsto para 4 de novembro.

Os 48 países da Copa terão kits de uniformes oficiais no game, assim como gráficos de transmissão integrados. O acordo também inclui a Copa do Mundo de Clubes da Fifa e a Copa do Mundo Feminina, que será incorporada à série da SI pela primeira vez.

- Revelar essa parceria com a Fifa é um momento histórico. Era importante reformular o módulo de Gestão Internacional, tornando-o mais completo para nossos jogadores. Ter o apoio da Fifa com licença oficial, gráficos de transmissão e kits oficiais é uma honra, e estamos empolgados que nossos fãs poderão vivenciar isso no próximo ano. E isso é apenas o começo da nossa relação - afirmou Miles Jacobson, diretor da Sports Interactive, ao site SportsPro.

O acordo marca a primeira vez que uma competição da Fifa é incluída em um videogame desde a separação com a EA Sports, em 2022. O Football Manager 26 é considerado pela publicação o lançamento mais significativo da série em uma geração. Vale destacar que a edição 25 foi cancelada por questões técnicas.

