Veja os valores de mercado dos 15 melhores times da Champions League
Barcelona, Liverpool e Chelsea estão fora da lista
A Champions League irá voltar após pausa para a Data Fifa. Com o novo formato de pontos corridos durante a primeira fase, os grandes times da competição disputam ponto a ponto a liderança da tabela. No entanto, alguns times com menor investimento podem incomodar os gigantes europeus.
Apesar de possuir elencos com valores astronômicos, a Liga dos Campeões conta com a participação de alguns times que detém investimentos muito baixos quando comparados com os gigantes da Europa. Na tabela de classificação, entre os 15 primeiros colocados, a maioria das equipes possui um valor de mercado muito inferior a alguns times que estão no meio da tabela. Confira:
- FC Bayern Munique - 951,65 milhões de euros (R$ 5,07 bilhões)
- Real Madrid CF - 1,40 bilhão de euros (R$ 7,46 bilhões)
- FC Paris Saint-Germain - 1,15 bilhão de euros (R$ 6,13 bilhões)
- Inter de Milão - 693,80 milhões de euros (R$ 3,70 bilhões)
- FC Arsenal - 1,31 bilhão de euros (R$ 6,98 bilhões)
- Qarabağ FK - 24 milhões de euros (R$ 128 milhões)
- Borussia Dortmund - 500 milhões de euros (R$ 2,67 bilhões)
- Manchester City FC - 1,21 bilhão de euros (R$ 6,44 bilhões)
- Tottenham Hotspur - 920,60 milhões de euros (R$ 4,91 bilhões)
- Atlético de Madrid - 620 milhões de euros (R$ 3,31 bilhões)
- Newcastle United - 750 milhões de euros (R$ 3,99 bilhões)
- Olympique Marselha - 397,85 milhões de euros (R$ 2,12 bilhões)
- Sporting CP - 450 milhões de euros (R$ 2,40 bilhões)
- Club Brugge - 190 milhões de euros (R$ 1,01 bilhão)
- SG Eintracht Frankfurt - 380,30 milhões de euros (R$ 2,03 bilhões)
Confira agora a mesma lista na ordem do mais valioso ao menos valioso:
- Real Madrid CF - 1,40 bilhão de euros (R$ 7,46 bilhões)
- FC Arsenal - 1,31 bilhão de euros (R$ 6,98 bilhões)
- Manchester City FC - 1,21 bilhão de euros (R$ 6,44 bilhões)
- FC Paris Saint-Germain - 1,15 bilhão de euros (R$ 6,13 bilhões)
- FC Bayern Munique - 951,65 milhões de euros (R$ 5,07 bilhões)
- Tottenham Hotspur - 920,60 milhões de euros (R$ 4,91 bilhões)
- Newcastle United - 750 milhões de euros (R$ 3,99 bilhões)
- Inter de Milão - 693,80 milhões de euros (R$ 3,70 bilhões)
- Atlético de Madrid - 620 milhões de euros (R$ 3,31 bilhões)
- Borussia Dortmund - 500 milhões de euros (R$ 2,67 bilhões)
- Sporting CP - 450 milhões de euros (R$ 2,40 bilhões)
- SG Eintracht Frankfurt - 380,30 milhões de euros (R$ 2,03 bilhões)
- Olympique Marselha - 397,85 milhões de euros (R$ 2,12 bilhões)
- Club Brugge - 190 milhões de euros (R$ 1,01 bilhão)
- Qarabağ FK - 24 milhões de euros (R$ 128 milhões)
Times com maior investimento fora dos 15 melhores:
Enquanto alguns times de menor expressão, como Frankfurt, Qarabağ e Brugge estão entre os 15 melhores da Champions League até agora, outras equipes tradicionais, como Barcelona, Liverpool, Chelsea e Juventus estão piores na classificação. Veja a lista dos grandes investimentos que estão longe do topo do da tabela:
Organizados por valor de mercado:
- Liverpool - 1,15 bilhão de euros (R$ 6,13 bilhões)
- Chelsea - 1,14 bilhão de euros (R$ 6,07 bilhões)
- Barcelona - 1,11 bilhão de euros (R$ 5,92 bilhões)
- Juventus - 603,70 milhões de euros (R$ 3,22 bilhões)
- Napoli - 502,80 milhões de euros (R$ 2,68 bilhões)
