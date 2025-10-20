A Champions League irá voltar após pausa para a Data Fifa. Com o novo formato de pontos corridos durante a primeira fase, os grandes times da competição disputam ponto a ponto a liderança da tabela. No entanto, alguns times com menor investimento podem incomodar os gigantes europeus.

Apesar de possuir elencos com valores astronômicos, a Liga dos Campeões conta com a participação de alguns times que detém investimentos muito baixos quando comparados com os gigantes da Europa. Na tabela de classificação, entre os 15 primeiros colocados, a maioria das equipes possui um valor de mercado muito inferior a alguns times que estão no meio da tabela. Confira:

FC Bayern Munique - 951,65 milhões de euros (R$ 5,07 bilhões) Real Madrid CF - 1,40 bilhão de euros (R$ 7,46 bilhões) FC Paris Saint-Germain - 1,15 bilhão de euros (R$ 6,13 bilhões) Inter de Milão - 693,80 milhões de euros (R$ 3,70 bilhões) FC Arsenal - 1,31 bilhão de euros (R$ 6,98 bilhões) Qarabağ FK - 24 milhões de euros (R$ 128 milhões) Borussia Dortmund - 500 milhões de euros (R$ 2,67 bilhões) Manchester City FC - 1,21 bilhão de euros (R$ 6,44 bilhões) Tottenham Hotspur - 920,60 milhões de euros (R$ 4,91 bilhões) Atlético de Madrid - 620 milhões de euros (R$ 3,31 bilhões) Newcastle United - 750 milhões de euros (R$ 3,99 bilhões) Olympique Marselha - 397,85 milhões de euros (R$ 2,12 bilhões) Sporting CP - 450 milhões de euros (R$ 2,40 bilhões) Club Brugge - 190 milhões de euros (R$ 1,01 bilhão) SG Eintracht Frankfurt - 380,30 milhões de euros (R$ 2,03 bilhões)

Confira agora a mesma lista na ordem do mais valioso ao menos valioso:

Real Madrid CF - 1,40 bilhão de euros (R$ 7,46 bilhões) FC Arsenal - 1,31 bilhão de euros (R$ 6,98 bilhões) Manchester City FC - 1,21 bilhão de euros (R$ 6,44 bilhões) FC Paris Saint-Germain - 1,15 bilhão de euros (R$ 6,13 bilhões) FC Bayern Munique - 951,65 milhões de euros (R$ 5,07 bilhões) Tottenham Hotspur - 920,60 milhões de euros (R$ 4,91 bilhões) Newcastle United - 750 milhões de euros (R$ 3,99 bilhões) Inter de Milão - 693,80 milhões de euros (R$ 3,70 bilhões) Atlético de Madrid - 620 milhões de euros (R$ 3,31 bilhões) Borussia Dortmund - 500 milhões de euros (R$ 2,67 bilhões) Sporting CP - 450 milhões de euros (R$ 2,40 bilhões) SG Eintracht Frankfurt - 380,30 milhões de euros (R$ 2,03 bilhões) Olympique Marselha - 397,85 milhões de euros (R$ 2,12 bilhões) Club Brugge - 190 milhões de euros (R$ 1,01 bilhão) Qarabağ FK - 24 milhões de euros (R$ 128 milhões)

O Club Brugge venceu o Rangers por 3 a 1, pela Champions League (Foto: Divulgação/Club Brugge)

Times com maior investimento fora dos 15 melhores:

Enquanto alguns times de menor expressão, como Frankfurt, Qarabağ e Brugge estão entre os 15 melhores da Champions League até agora, outras equipes tradicionais, como Barcelona, Liverpool, Chelsea e Juventus estão piores na classificação. Veja a lista dos grandes investimentos que estão longe do topo do da tabela:

