Veja os valores de mercado dos 15 melhores times da Champions League

Barcelona, Liverpool e Chelsea estão fora da lista

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 20/10/2025
18:33
Rodrygo em ação no duelo entre Kairat e Real Madrid, na Champions League
imagem cameraReal Madrid atuando na Champions League (Foto: Vyacheslav OSELEDKO / AFP)
A Champions League irá voltar após pausa para a Data Fifa. Com o novo formato de pontos corridos durante a primeira fase, os grandes times da competição disputam ponto a ponto a liderança da tabela. No entanto, alguns times com menor investimento podem incomodar os gigantes europeus.

Apesar de possuir elencos com valores astronômicos, a Liga dos Campeões conta com a participação de alguns times que detém investimentos muito baixos quando comparados com os gigantes da Europa. Na tabela de classificação, entre os 15 primeiros colocados, a maioria das equipes possui um valor de mercado muito inferior a alguns times que estão no meio da tabela. Confira:

  1. FC Bayern Munique - 951,65 milhões de euros (R$ 5,07 bilhões)
  2. Real Madrid CF - 1,40 bilhão de euros (R$ 7,46 bilhões)
  3. FC Paris Saint-Germain - 1,15 bilhão de euros (R$ 6,13 bilhões)
  4. Inter de Milão - 693,80 milhões de euros (R$ 3,70 bilhões)
  5. FC Arsenal - 1,31 bilhão de euros (R$ 6,98 bilhões)
  6. Qarabağ FK - 24 milhões de euros (R$ 128 milhões)
  7. Borussia Dortmund - 500 milhões de euros (R$ 2,67 bilhões)
  8. Manchester City FC - 1,21 bilhão de euros (R$ 6,44 bilhões)
  9. Tottenham Hotspur - 920,60 milhões de euros (R$ 4,91 bilhões)
  10. Atlético de Madrid - 620 milhões de euros (R$ 3,31 bilhões)
  11. Newcastle United - 750 milhões de euros (R$ 3,99 bilhões)
  12. Olympique Marselha - 397,85 milhões de euros (R$ 2,12 bilhões)
  13. Sporting CP - 450 milhões de euros (R$ 2,40 bilhões)
  14. Club Brugge - 190 milhões de euros (R$ 1,01 bilhão)
  15. SG Eintracht Frankfurt - 380,30 milhões de euros (R$ 2,03 bilhões)

Confira agora a mesma lista na ordem do mais valioso ao menos valioso:

  1. Real Madrid CF - 1,40 bilhão de euros (R$ 7,46 bilhões)
  2. FC Arsenal - 1,31 bilhão de euros (R$ 6,98 bilhões)
  3. Manchester City FC - 1,21 bilhão de euros (R$ 6,44 bilhões)
  4. FC Paris Saint-Germain - 1,15 bilhão de euros (R$ 6,13 bilhões)
  5. FC Bayern Munique - 951,65 milhões de euros (R$ 5,07 bilhões)
  6. Tottenham Hotspur - 920,60 milhões de euros (R$ 4,91 bilhões)
  7. Newcastle United - 750 milhões de euros (R$ 3,99 bilhões)
  8. Inter de Milão - 693,80 milhões de euros (R$ 3,70 bilhões)
  9. Atlético de Madrid - 620 milhões de euros (R$ 3,31 bilhões)
  10. Borussia Dortmund - 500 milhões de euros (R$ 2,67 bilhões)
  11. Sporting CP - 450 milhões de euros (R$ 2,40 bilhões)
  12. SG Eintracht Frankfurt - 380,30 milhões de euros (R$ 2,03 bilhões)
  13. Olympique Marselha - 397,85 milhões de euros (R$ 2,12 bilhões)
  14. Club Brugge - 190 milhões de euros (R$ 1,01 bilhão)
  15. Qarabağ FK - 24 milhões de euros (R$ 128 milhões)

Club Brugge Rangers Champions League
O Club Brugge venceu o Rangers por 3 a 1, pela Champions League (Foto: Divulgação/Club Brugge)

Times com maior investimento fora dos 15 melhores:

Enquanto alguns times de menor expressão, como Frankfurt, Qarabağ e Brugge estão entre os 15 melhores da Champions League até agora, outras equipes tradicionais, como Barcelona, Liverpool, Chelsea e Juventus estão piores na classificação. Veja a lista dos grandes investimentos que estão longe do topo do da tabela:

Organizados por valor de mercado:

  1. Liverpool - 1,15 bilhão de euros (R$ 6,13 bilhões)
  2. Chelsea - 1,14 bilhão de euros (R$ 6,07 bilhões)
  3. Barcelona - 1,11 bilhão de euros (R$ 5,92 bilhões)
  4. Juventus - 603,70 milhões de euros (R$ 3,22 bilhões)
  5. Napoli - 502,80 milhões de euros (R$ 2,68 bilhões)

