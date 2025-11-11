Em campanha histórica, Mirassol tem uma das menores folhas salariais do Brasileirão
Somente o Juventude detém uma folha salarial menor
No ano de seu centenário e pela primeira vez na Série A do Brasileirão, o Mirassol está fazendo uma campanha histórica. Já na reta final do campeonato, os comandados de Rafael Guanaes estão quase garantidos na Libertadores de 2026. Confira com o Lance! o valor da folha salarial e o valor de mercado da equipe do interior paulista.
Ainda sem perder em casa na competição, o Mirassol ostenta a quarta colocação do campeonato. A última vítima da equipe do interior do estado de São Paulo foi o Palmeiras, de Abel Ferreira. Pelo placar de 2 a 1, o time verde e amarelo venceu o líder d campeonato e praticamente garantiu sua vaga na Libertadores de 2026.
De acordo com a página "Mercado da Bola", no Instagram, a folha salarial do time é de R$ 4,1 milhões, sendo assim a penúltima do ranking. O Mirassol fica a frente apenas do Juventude, que tem vencimentos mensais de aproximadamente R$ 3 milhões.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Jogadores com maior valor de mercado do Mirassol
Confira a lista dos 15 jogadores mais bem avaliados do Leão no mercado:
- Felipe Jonatan – 2,20 milhões de euros (R$ 13,2 milhões)
- Yago Felipe – 2,00 milhões de euros (R$ 12,0 milhões)
- Shaylon – 1,30 milhão de euros (R$ 7,8 milhões)
- Roni – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões)
- Neto Moura – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões)
- Francisco da Costa – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões)
- Edson Carioca – 1,00 milhão de euros (R$ 6,0 milhões)
- Danielzinho – 900 mil euros (R$ 5,4 milhões)
- Negueba – 900 mil euros (R$ 5,4 milhões)
- Matheus Sales – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
- Matheus Bianqui – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
- Cristian Renato – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
- Renato Marques – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
- João Victor – 750 mil euros (R$ 4,5 milhões)
- Luiz Otávio – 700 mil euros (R$ 4,2 milhões)
