No ano de seu centenário e pela primeira vez na Série A do Brasileirão, o Mirassol está fazendo uma campanha histórica. Já na reta final do campeonato, os comandados de Rafael Guanaes estão quase garantidos na Libertadores de 2026. Confira com o Lance! o valor da folha salarial e o valor de mercado da equipe do interior paulista.

Ainda sem perder em casa na competição, o Mirassol ostenta a quarta colocação do campeonato. A última vítima da equipe do interior do estado de São Paulo foi o Palmeiras, de Abel Ferreira. Pelo placar de 2 a 1, o time verde e amarelo venceu o líder d campeonato e praticamente garantiu sua vaga na Libertadores de 2026.

De acordo com a página "Mercado da Bola", no Instagram, a folha salarial do time é de R$ 4,1 milhões, sendo assim a penúltima do ranking. O Mirassol fica a frente apenas do Juventude, que tem vencimentos mensais de aproximadamente R$ 3 milhões.

Reinaldo comemora gol pelo Mirassol (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Jogadores com maior valor de mercado do Mirassol

Confira a lista dos 15 jogadores mais bem avaliados do Leão no mercado:

1 . Felipe Jonatan – 2,20 milhões de euros (R$ 13,2 milhões) 2 . Yago Felipe – 2,00 milhões de euros (R$ 12,0 milhões) 3 . Shaylon – 1,30 milhão de euros (R$ 7,8 milhões) 4 . Roni – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões) 5 . Neto Moura – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões) 6 . Francisco da Costa – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões) 7 . Edson Carioca – 1,00 milhão de euros (R$ 6,0 milhões) 8 . Danielzinho – 900 mil euros (R$ 5,4 milhões) 9 . Negueba – 900 mil euros (R$ 5,4 milhões) 10 . Matheus Sales – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) 11 . Matheus Bianqui – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) 12 . Cristian Renato – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) 13 . Renato Marques – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) 14 . João Victor – 750 mil euros (R$ 4,5 milhões) 15 . Luiz Otávio – 700 mil euros (R$ 4,2 milhões)

