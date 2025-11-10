O Palmeiras perdeu para o Mirassol, na noite deste domingo (9), e viu o Flamengo encostar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque marcou um golaço de bicicleta, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 2 a 1.

A derrota do Palmeiras para o Mirassol acirrou ainda mais a briga pelo título do Brasileirão. O Flamengo derrotou o Santos no Maracanã, também no domingo, e igualou os 68 pontos do Verdão, que lidera pelo número de vitórias.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras apontaram um culpado pela derrota para o Mirassol: Abel Ferreira. O técnico português tem muita moral com grande parte da torcida, mas alguns palmeirenses ficaram na bronca com escolhas do mister. Veja os comentários abaixo:

Mirassol comemora gol de Gabriel diante do Palmeiras (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press) UAI Foto/UAI Foto

Veja os comentários dos torcedores do Palmeiras após Mirassol

Como foi o jogo

Assim que o árbitro apitou o início da partida, o Mirassol mostrou o motivo de estar entre os quatro primeiros colocados na tabela do Brasileirão, precisando de apenas um minuto para abrir o marcador diante do líder Palmeiras. Na jogada, Lucas Ramon cruzou da direita e encontrou Gabriel livre na primeira trave para bater forte e cruzado entre as pernas de Carlos Miguel. Começo difícil para o Palmeiras contra o Mirassol.

Aproveirando o "apagão" do Verdão, o time da casa não tirou o pé e seguia em busca de aumentar o placar diante de sua torcida. Enquanto Vitor Roque errou um chute pelo lado visitante, Reinaldo encheu o pé em cobrança de falta para obrigar Carlos Miguel a espalmar, aos 14 minutos.

Já estava na metade do primeiro tempo e o time de Abel Ferreira não conseguia encaixar suas jogadas com efetividade. Aos 25, o goleiro Walter escorregou e deu a bola para Flaco López, que foi desarmado sem conseguir finalizar. Apesar da falta de eficácia, com o Palmeiras não se pode vacilar e, aos 29, Vitor Roque deixou tudo igual com direito a um golaço de bicicleta. Os jogadores do Mirassol reclamaram de falta no goleiro na jogada, mas após revisão do VAR, a arbitragem nada pegou. Polêmica no gol do Palmeiras contra o Mirassol.

Em cobrança de escanteio, Walter tirou de soco, a bola continuou viva na área e sobrou para o o camisa 9 do Verdão emendar uma linda bicicleta da marca do pênalti. Antes do intervalo, Carlos Miguel ainda fez duas boas defesas. A primeira, de Gabriel, que limpou a marcação de Piquerez e bateu firme e, no lance seguinte, após cabeceio de Cristian à queima-roupa.

Nos acréscimos, no entanto, João Victor colocou o Mirassol novamente em vantagem. Reinaldo cobrou lateral direto para a área e o zagueiro subiu sozinho e cabeceou para o chão para vencer o gigante goleiro do Verdão. Problemas para o Palmeiras contra o Mirassol.

Na etapa complementar, Abel Ferreira mudou: colocou Ramón Sosa e Bruno Fuchs nas vagas de Felipe Anderson e Murilo, respectivamente. No primeiro minuto, Flaco López tentou empatar o duelo mais uma vez, mas parou em Walter. Aos 7, Reinaldo devolveu o susto e Carlos Miguel agarrou sem dar rebote.

Andreas Pereira, aos 9, cobrou falta com categoria e viu novamente o goleiro do Mirassol saltar para impedir o gol de empate, enquanto Allan tentou finalizar na área, mas acertou Vitor Roque em um lance confuso. O Palmeiras tentava a todo custo abafar o Mirassol, que se defendia como podia.

Aos 18, mais uma boa chegada do Verdão. Em cobrança de escanteio na primeira trave, Flaco López, do Palmeiras, desviou e, em cima da linha, o goleiro o Mirassol agarrou sem dar rebote, enquanto aos 26, quase o Mirassol ampliou com Alesson, em cabeceio para fora.

Após isso, em duas chances seguidas, aos 30 e 31 minutos, duas chances de o Verdão ampliar. A primeira, com Raphael Veiga, e a segunda, com Flaco López, que mandaram para fora. Aos 40, Carlos Miguel ainda fez uma boa defesa em finalização de Reinaldo. E o duelo terminou com vitória dos mandantes por 2 a 1. Derrota do Palmeiras para o Mirassol.