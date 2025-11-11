Nesta quarta-feira (12), o Atlético enfrenta o Fortaleza às 20h30 na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Sampaoli tem três desfalques por convocação, no entanto pode contar com dois retornos importantes.

Nesta quarta-feira (12), o Atlético enfrenta o Fortaleza às 20h30 na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Sampaoli tem três desfalques por convocação, no entanto pode contar com dois retornos importantes.

continua após a publicidade

A sequência positiva do Galo fez a equipe mudar o foco na competição. Segundo o próprio treinador, a busca será por uma vaga via brasileirão na Libertadores 2026; O Atlético tem 43 pontos e ocupa a 9° colocação, oito do Fluminense, último time do grupo de classificação ao torneio continental.

Já o Fortaleza, tem a difícil missão de escapar do rebaixamento. O time é o vice lanterna com apenas 30 pontos, e esse jogo contra o Galo a menos, em relação a maioria dos times. A equipe precisa emplacar resultados positivos consecutivos para sonhar com a permanência, algo que não aconteceu em nenhum momento na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Desfalques e retornos no Atlético

O zagueiro Ruan e o meio campo Bernard, voltam à ficar a disposição após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Sport, na vitória de virada por 4 a 2 em Recife no último sábado (8).

No entanto, Sampaoli tem três desfalques para escalar o Atlético. Junior Alonso (Paraguai), Iván Román (Chile) e Alan Franco (Equador) foram convocados para suas respectivas seleções na data fifa e ficam de fora da programação do Galo.

continua após a publicidade

Além dele, o Atlético ainda conta com quatro lesionados no departamento médico; Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Bernard volta após cumprir suspensão (Reprodução)

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Saravia, Natanael Guilherme Arana e Caio;

Zagueiros: Ruan e Vitor Hugo;

Meio-campistas: , Alexsander, Fausto Vera, Patrick, Igor Gomes, Gabriel Menino, Bernard, Reinier, Gustavo Scarpa e Iseppe;

Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel, Cadu, Isaac e João Marcelo.