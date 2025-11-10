Galvão Bueno avalia Mirassol x Palmeiras: 'É impossível'

Galvão Bueno valorizou a vitória do Mirassol diante do Palmeiras e garantiu que a equipe de Rafael Guanaes "segue firme para garantir uma vaga na Libertadores". Os gols do time da casa foram marcados por Gabriel e João Victor, enquanto Vitor Roque, com um golaço de bicicleta, diminuiu para o Alviverde.

continua após a publicidade

O Mirassol, que faz um brilhante campeonato em sua primeira participação na Série A, segue em quarto lugar, com 59 pontos e vantagem no G4. Já o Palmeiras tem, agora, a mesma pontuação agora do Flamengo, vice-líder.

Próximos compromissos das equipes

Agora, o Campeonato Brasileiro fará uma pausa na Data Fifa. No entanto, o Palmeiras entrará em campo para disputar um jogo atrasado da 13ª rodada contra o Santos, marcado para sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. O Mirassol, por sua vez, só atuará no dia 19, às 21h30, contra o Santos, também na casa do Peixe.

continua após a publicidade

Enquanto o Flamengo derrotou o Santos no Maracanã, o Palmeiras perdeu fora de casa para o Mirassol. Com isso, as equipes de Filipe Luís e Abel Ferreira estão empatadas em pontos, separadas somente pela vantagem de uma vitória para o Alviverde.

A Data Fifa, que se inicia nesta segunda-feira (10), será crucial na corrida pelo título do Brasileirão. Desfalcados, Flamengo e Palmeiras precisarão cumprir jogos atrasados e entram no próximo sábado (15).

continua após a publicidade

✍️Leia mais na matéria de Maurício Luz