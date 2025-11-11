Data Fifa terá jogos atrasados do Brasileirão; veja quais e horários

A última Data Fifa do ano já está em vigor, mas isso não quer dizer que o Brasileirão está totalmente parado. Ao todo, quatro partidas da competição serão realizadas durante o recesso para os jogos da Seleção Brasileira. E duas delas envolvem diretamente os dois principais postulantes ao título.

Líder da competição, o Palmeiras terá pela frente o Santos no próximo sábado (15) em partida atrasada da 13ª rodada. Na mesma noite, o vice-líder Flamengo encara o Sport em jogo ainda da 12ª rodada. A dupla, que faz briga direta pelo título, irá jogar fora de casa.

Mas a Data Fifa reserva um jogo do Brasileirão já nesta quarta-feira. O Atlético-MG vai receber o Fortaleza a partir das 20h30 em jogo adiado da 16ª rodada. O time mineiro, aliás, fará um segundo confronto neste período de recesso: será no domingo (16), com o Bragantino, fora de casa. Neste caso, a CBF antecipou jogo da penúltima rodada porque o Atlético-MG disputará a final da Copa Sul-Americana

Jogos do Brasileirão na Data Fifa

Quarta-feira (12)

Atlético-MG x Fortaleza - 20h30

16ª rodada

Sábado (15)

Sport x Flamengo - 18h30

12ª rodada

Santos x Palmeiras - 21h

13ª rodada

Domingo (16)

Bragantino x Atlético-MG - 19h

Confrontos na Data Fifa podem encaminhar definições no Brasileirão

Os jogos atrasados que serão disputados em meio à Data Fifa podem ter desdobramentos importantes para o Brasileirão. Palmeiras e Flamengo dividem a liderança do certame com 68 pontos — o time paulista está na frente por ter mais vitórias — e entrarão em campo com muitos desfalques, já que as duas equipes cederam jogadores para seleções nacionais.

Na briga contra o rebaixamento, o Santos recebe o alviverde paulista na Vila Belmiro de olho na recuperação. O Atlético-MG quer vencer Fortaleza e Bragantino porque ainda sonha com uma vaga indireta à Libertadores (mas o time se classificará de forma direta se for campeão da Sul-Americana).

O Fortaleza, por sua vez, luta contra o descenso. Bragantino, já afastado do Z-4, quer uma vaga na Sul-Americana. O Sport já está rebaixado.