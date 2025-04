Flamengo x Vasco ou Grêmio x Inter: qual clássico vale mais? Veja comparação

A 5ª rodada do Brasileirão apresentará dois dos maiores clássicos do futebol brasileiro neste sábado (19). Flamengo e Vasco duelo no Maracanã às 18h30 no segundo jogo da rodada do fim de semana, enquanto Grêmio e Internacional entram em campo pouco depois, às 21h30, para encerrar as partidas do dia na Arena do Grêmio. Entre esses dois clássicos, qual deles tem os times mais valiosos? O Lance! Biz avaliou o peso financeiro das rivalidades e te mostra a seguir.

Nos dois casos, os clássicos têm um time disputando a Libertadores nesta temporada, representados por Flamengo, que está no Grupo C, e o Internacional, integrante do Grupo F. Do outro lado da moeda, Grêmio e Vasco disputam a Sul-Americana neste ano. A equipe gaúcha está no Grupo D, enquanto o cruzmaltino ocupa uma das vagas na chave G.

Ainda há outra "coincidência" que mostra o poder financeiro que os clássicos tem em comparação a diversos outros na América do Sul. Outro levantamento do Lance! Biz mostra que as equipes brasileiras dominam com folga as listas das equipes mais valiosas do continente nas duas competições. Fla e Inter estão entre as cinco de maior valor na Libertadores, assim como Grêmio e Vasco.

Ao lado dos clássicos paulistas envolvendo Palmeiras, São Paulo e Corinthians e do duelo mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, essas são as rivalidades de maior peso em toda a América do Sul. Para esse levantamento, os dados utilizados são da plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de clubes, jogadores e mercado de transferências.

Grêmio x Inter se enfrentam às 21h30 na Arena do Grêmio. (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Qual clássico vale mais?

O Flamengo é o segundo time de maior valor na Libertadores. O tricampeão da América tem seu valor cotado pelo site em pouco mais de R$ 1,2 bilhão, ficando atrás do Palmeiras e com um valor quase 50% maior que o Botafogo, terceiro colocado da lista. O Internacional fecha o top cinco com cerca de R$ 600 milhões.

Nos representantes da Sul-Americana, o Grêmio é o terceiro maior com pouco mais de R$ 580 milhões, atrás do Corinthians, que lidera a lista com cerca de R$ 690 milhões, e Cruzeiro, com R$ 590 milhões. O Vasco é o quinto citado no ranking, avaliado em R$ 526 milhões pela plataforma, valor à frente de outro rival, Fluminense, e Vitória, outros brasileiros que são destaque na lista dos valores da Sul-Americana.

Ao somar as cifras gaúchas e cariocas, o maior valor vai para o Clássico dos Milhões, que tem valores avaliados em pouco mais de R$ 1,7 bilhão. Do outro lado, o Gre-Nal, que jogará sua 447ª edição, é valor de mercado apontado em quase R$ 1,2 bilhão.

Bola rola às 18h30 para Flamengo x Vasco no Maracanã. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A diferença de R$ 540 milhões vista entre as duas rivalidades é sustentada, em boa parte, pela hipervalorização do Flamengo diante dos rivais no continente. Sozinho, o clube carioca já ultrapassa a casa de R$ 1 bi, feito que só é alcançado pelo Palmeiras, que chega, também sozinho, a pouco mais de R$ 1,4 bilhão.

Em campo, a realidade pode ser diferente. Neste ano, Flamengo e Inter brilharam e levaram os títulos estaduais, mas os rivais entrarão em campo logo mais com a missão de atrapalhar a noite dos rivais e saíram vitoriosos nos clássicos do primeiro turno do Brasileirão.