Vasco x Flamengo é o terceiro clássico mais faltoso do Brasileirão; veja ranking

Neste sábado (19), Vasco e Flamengo se enfrentam pela quinta rodada do Brasileirão no Maracanã. As diferenças dentro e fora de campo entre as equipes parecem ter diminuído a tensão acerca do Clássico dos Milhões. No entanto, o número de faltas nos duelos entre os rivais está entre os maiores em clássicos pelo Campeonato Brasileiro.

É bem verdade que a disparidade técnica nos últimos 15 anos está longe de fazer jus ao clássico entre os clubes com duas das maiores torcidas do Rio de Janeiro. No retrospecto recente, são 15 vitórias rubro-negras, três empates e apenas duas vitórias vascaínas nas últimas 20 partidas.

Em levantamento feito pela Bolavip Brasil, à pedido do Lance!, foram contabilizados os números de faltas, cartões amarelos, vermelhos de clássicos da Série A do Campeonato Brasileiro desde 2015. Das 16 rivalidades analisadas nos últimos 10 anos, Vasco x Flamengo aparece como a terceira com mais faltas por jogo. Foram 464 faltas em 14 jogos, ficando atrás apenas de Palmeiras x Santos e Fluminense x Botafogo, respectivamente. Veja o ranking:

Palmeiras x Santos - 18 jogos - 604 faltas - 33.6 faltas/jogo Fluminense x Botafogo - 16 jogos - 533 faltas - 33.3 faltas/jogo Flamengo x Vasco - 14 jogos - 464 faltas - 33.1 faltas/jogo Atlético-MG x Cruzeiro - 14 jogos - 459 faltas - 32.8 faltas/jogo Bahia x Vitória - 6 jogos - 196 faltas - 32.7 faltas/jogo Flamengo x Botafogo - 16 jogos - 522 faltas - 32.6 faltas/jogo Flamengo x Fluminense - 20 jogos - 647 faltas - 32.4 faltas/jogo Palmeiras x São Paulo - 20 jogos - 633 faltas - 31.7 faltas/jogo Fluminense x Vasco - 14 jogos - 442 faltas - 31.6 faltas/jogo Palmeiras x Corinthians - 21 jogos - 650 faltas - 31 faltas/jogo Santos x São Paulo - 18 jogos - 554 faltas - 30.8 faltas/jogo Fortaleza x Ceará - 8 jogos - 246 faltas - 30.8 faltas/jogo Grêmio x Internacional - 16 jogos - 486 faltas - 30.4 faltas/jogo Corinthians x Santos - 18 jogos - 536 faltas - 29.8 faltas/jogo Corinthians x São Paulo - 20 jogos - 582 faltas - 29.1 faltas/jogo Vasco x Botafogo - 12 jogos - 339 faltas - 28.3 faltas/jogo

Entretanto, mesmo sendo um dos clássicos com maior média de falta por jogos, o Clássico dos Milhões está longe de ser o mais ríspido. Isso porque a média de cartões por jogo não está nem no top-10. De forma geral, Flamengo x Vasco é apenas o 12º confronto com maior média de cartões nos últimos 10 anos. Em 14 jogos, foram 71 cartões (65 amarelos e seis vermelhos), com 5.1 cartões por partida. Nesse caso, Bahia x Vitória, Flamengo x Fluminense e Vasco x Fluminense formam o Top-3. Veja:

Bahia x Vitória - 6 jogos - 41 cartões - 6.8 cartões/jogo Flamengo x Fluminense - 20 jogos - 136 cartões - 6.8 cartões/jogo Fluminense x Vasco - 14 jogos - 91 cartões - 6.5 cartões/jogo Palmeiras x Santos - 18 jogos - 115 cartões - 6.4 cartões/jogo Palmeiras x Corinthians - 21 jogos - 128 cartões - 6.1 cartões/jogo Santos x São Paulo - 18 jogos - 107 cartões - 5.9 cartões/jogo Fortaleza x Ceará - 8 jogos - 46 cartões - 5.8 cartões/jogo Atlético-MG x Cruzeiro - 14 jogos - 79 cartões - 5.6 cartões/jogo Grêmio x Internacional - 16 jogos - 89 cartões - 5.6 cartões/jogo Flamengo x Botafogo - 16 jogos - 86 cartões - 5.4 cartões/jogo Corinthians x São Paulo - 20 jogos - 105 cartões - 5.3 cartões/jogo Flamengo x Vasco - 14 jogos - 71 cartões - 5.1 cartões/jogo Vasco x Botafogo - 12 jogos - 60 cartões - 5.0 cartões/jogo Palmeiras x São Paulo - 20 jogos - 99 cartões - 5.0 cartões/jogo Fluminense x Botafogo - 16 jogos - 79 cartões - 4.9 cartões/jogo Corinthians x Santos - 18 jogos - 89 cartões - 4.9 cartões/jogo

O Vasco chega para encarar o Flamengo após perder para o Ceará, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, no Castelão. O Cruz-Maltino é o 7º colocado na competição com 6 pontos. Já o Flamengo goleou o Juventude por 6 a 0 e lidera o Brasileirão com 10 pontos. Os rivais se enfrentam neste sábado (19), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

