O Gre-Nal, como é conhecido o confronto entre Grêmio e Internacional, é um dos maiores e mais tradicionais clássicos do futebol brasileiro. A rivalidade gaúcha tem raízes profundas e se reflete nos números do Campeonato Brasileiro, onde há total equilíbrio no número de vitórias. O Lance! te conta tudo sobre Grêmio x Internacional no Brasileirão.

Retrospecto geral de Grêmio x Internacional no Brasileirão

Foram disputados 66 jogos entre Grêmio e Internacional na era do Campeonato Brasileiro. O retrospecto é extremamente equilibrado: 24 vitórias para cada lado e 18 empates. O Tricolor balançou as redes 66 vezes, enquanto o Colorado marcou 62 gols.

Total de jogos: 66 Vitórias do Grêmio: 24 (36%) Empates: 18 (27%) Vitórias do Internacional: 24 (36%) Gols do Grêmio: 66 (1 por jogo) Gols do Internacional: 62 (0,94 por jogo)

Jogos com mando do Grêmio

O Grêmio recebeu o Internacional em 28 partidas no Brasileirão. Jogando em casa, venceu 11 vezes, empatou 12 e perdeu apenas 5 jogos.

Jogos: 28

Vitórias do Grêmio: 11 (39%)

Empates: 12 (43%)

Vitórias do Inter: 5 (18%)

Jogos com mando do Internacional

O Internacional mandou 38 partidas contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, vencendo 19 vezes. O Grêmio venceu 13 jogos como visitante, e 6 partidas terminaram empatadas.

Jogos: 38

Vitórias do Inter: 19 (50%)

Empates: 6 (16%)

Vitórias do Grêmio: 13 (34%)

Maiores vitórias no Brasileirão

Grêmio:

5x0 – Brasileirão 2015 (em casa)

4x0 – Brasileirão 1977 (fora de casa)

Internacional:

5x2 – Brasileirão 1997 (fora de casa)

4x1 – Brasileirão 2008 (em casa)

Resultados mais repetidos de Grêmio x Internacional no Brasileirão

Grêmio 0x0 Internacional – Resultado típico em jogos na casa gremista, com 7 ocorrências. Internacional 1x0 Grêmio – Resultado mais comum nos mandos colorados, com 11 ocorrências.

Estatísticas detalhadas de Grêmio x Internacional no Brasileirão

Grêmio

Jogos: 66 Vitórias: 24 Empates: 18 Derrotas: 24 Gols marcados: 66 Gols sofridos: 62 Jogos em que marcou gols: 62% Jogos em que sofreu gols: 61% Maior sequência de vitórias: 4 Maior invencibilidade: 6 jogos Maior jejum de vitórias: 7 jogos

Internacional

Jogos: 66 Vitórias: 24 Empates: 18 Derrotas: 24 Gols marcados: 62 Gols sofridos: 66 Jogos em que marcou gols: 61% Jogos em que sofreu gols: 62% Maior sequência de vitórias: não disponível Maior invencibilidade: 7 jogos Maior jejum de vitórias: 6 jogos Maior sequência de derrotas: 4 jogos

Curiosidades do Gre-Nal no Brasileirão