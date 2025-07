A contratação de Samuel Lino pelo Flamengo chama a atenção não só pelo impacto técnico de um jogador de destaque na Europa desembarcar num clube do Brasil, mas também pelos números que envolvem a transferência entre o rubro-negro e o Atlético de Madrid. A negociação foi fechada por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), o que torna o brasileiro o jogador mais caro da história do clube.

A compra altera o top dez de maiores compras do Flamengo, lista que teve grandes mudanças ao ongo dos últimos anos pelo fato da equipe carioca ter feito investimentos importantes e ter aumentado seu poderio financeiro dentro do futebol brasileiro. No ranking estão atletas brasileiros e sul-americanos, que são minoria. Arrascaeta, De La Cruz e Alcaraz são os nomes gringos de maiores investimentos do Fla.

Alcaraz, aliás, era o líder da lista de maiores compras do rubro-negro. Entretanto, não deu certo no time brasileiro e foi emprestado para o Everton, da Inglaterra, pouco após sua chegada. Ao fim da temporada 2024/25, vendeu o atacante para o time inglês por 15 milhões de euros fixos (R$ 112 milhões) e a possibilidade mais 3 milhões de euros em bônus, valor que não supera o investimento inicial no espanhol feito em agosto de 2024, que foi de R$ 125 milhões.

A lista das dez maiores contratações do Flamengo leva em consideração o valor desembolsado pelo Flamengo no momento da compra e respeita a cotação da época. No ranking, apenas Alcaraz e Samuel Lino superam a barreira dos R$ 100 milhões na contratação. O restante se aproxima, mas não chega à marca.

Os brasileiros mais caros são Pedro, Gerson (que aparece duas vezes já que foi comprado em duas oportunidades), Gabigol, Cebolinha e Luiz Araújo. O atacante Vitinho, comprado em 2018 por R$ 44 milhões deixou o top dez após a chegada de Samuel Lino.

A contratação de Samuel Lino em 2025 também aponta um outro dado importante sobre os investimentos do Flamengo. Essa é a quarta temporada seguida que o rubeo-negro carioca faz um investimento de peso que entra na lista das dez maiores contratações. Em 2022, a equipe fechou com Éverton Cebolinha, em 2023 trouxe Luiz Araújo e Gerson (pela segunda vez) e em 2024 fechou com De La Cruz e Alcaraz.

Samuel Lino deixa o Atlético de Madrid por 22 milhões de euros. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Veja as dez maiores contratações da história do Flamengo