São Paulo lucrará quantia com a negociação de Emerson Royal ao Flamengo

O São Paulo irá receber uma porcentagem do valor envolvido na negociação entre Emerson Royal e Flamengo. O Rubro-Negro irá desembolsar cerca de nove milhões de euros (R$ 58 milhões na cotação atual) por parte dos direitos econômicos do jogador. Por ter sido formado em Cotia, o Tricolor terá direito a 1% desta parcela.

Ou seja, o São Paulo receberá 90 mil euros, que se aproxima dos R$ 600 mil na cotação atual. Este valor se deve ao mecanismo de solidariedade da Fifa, um dispositivo que compensa financeiramente os clubes formadores dos jogadores.

Emerson Royal defendeu as categorias de base do Tricolor até os 15 anos. Depois, se transferiu para a Ponte Preta. O jogador foi contratado pelo Barcelona junto ao Atlético Mineiro na temporada 2018/19. De lá para cá, vestiu as camisas de Real Betis-ESP, Tottenham-ING e Milan-ITA na Europa, sem conseguir se firmar como titular absoluto em nenhum deles. Sua melhor fase foi no time inglês, em que disputou 101 jogos, com quatro gols e duas assistências

O São Paulo lucrou em praticamente todas as negociações envolvendo o lateral e agora aguarda a concretização com o Flamengo para receber mais este valor.

O lateral-direito de 26 anos chega ao Rio de Janeiro na manhã de sábado (26) para ser submetido a exames médicos e assinar o contrato. O jogador estava negociando com o Besiktas, da Turquia, e tinha viagem marcada para concretizar a transferência. Havia, inclusive, acordo verbal entre o Milan e o clube turco, que chegaria por empréstimo com opção de compra. Contudo, o Fla entrou na jogada e mudou o cenário.

Emerson Royal voltará a atuar no Brasil pela Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

São Paulo bate meta de vendas na temporada

Além das vendas de jogadores que ainda estão no São Paulo para outros times, nesta temporada, o Tricolor tem acompanhado com atenção as negociações de Crias de Cotia que podem render estas porcentagens ao clube. Isso porque essas metas serão essenciais para o orçamento da temporada.

O clube tinha uma meta de R$ 155 milhões a ser alcançada pensando em vendas, que já foi batida.

