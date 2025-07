Atlético-MG fatura quantia milionária com classificação sofrida na Sul-Americana

O Atlético-MG esteve perto da eliminação, mas Everson surgiu como herói e garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo sofreu a derrota para o Atlético Bucaramanga no tempo normal, porém o goleiro atleticano foi destaque da partida ao defender duas cobranças de pênaltis e marcar o último para decretar o acesso do time. Além da vaga na próxima fase, o clube mineiro lucrou uma quantia milionária.

Apenas na fase de grupos, contando a participação e as vitórias, o Atlético-MG faturou R$ 6,28 milhões. No entanto, o desempenho na primeira etapa do torneio garantiu que a equipe classificasse apenas para os playoffs, o que rendeu mais R$ 2,8 milhões na conta. Ao passar do time colombiano na repescagem, o Galo embolsou outros R$ 3,3 milhões. No total, o clube lucrou R$ 12,38 milhões em premiações até o momento.

Premiação por fase da Copa Sul-Americana 2025:

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5 milhões)

US$ 900 mil (R$ 5 milhões) Vitória na fase de grupos: US$ 115 mil (R$ 640 mil)

US$ 115 mil (R$ 640 mil) Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,3 milhões)

US$ 600 mil (R$ 3,3 milhões) Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)

US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões) Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,4 milhões)

US$ 800 mil (R$ 4,4 milhões) Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões)

US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões) Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,2 milhões)

Atlético vem sofrendo problemas em relação a pagamentos

Na última semana, o Atlético-MG teve um momento turbulento fora de campo. Na terça-feira (22), surgiu a notícia de que Rony havia pedido rescisão do contrato com o Galo. O jogador entrou na justiça e pediu o fim do vínculo por conta de atraso de pagamentos por parte do clube. No entanto, o atacante voltou atrás e decidiu permanecer.

Outros jogadores notificaram o Atlético-MG extrajudicialmente sobre o atraso de pagamentos. Entre eles estão Arana, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa. Júnior Santos também se posicionou. Parte da imprensa apontou o jogador como um dos atletas que acionou o Galo extrajudicialmente.