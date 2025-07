Saúl, Royal e Lino: jornalistas analisam reforços e citam ‘recado’ do Flamengo

Ativo na janela de transferências, o Flamengo fechou a contratação de três nomes que chegam da Europa: Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Samuel Lino. O Lance! conversou com os jornalistas Leonardo Bertozzi e Paulo Calçade, da ESPN, que analisaram os novos nomes do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

- A versatilidade do Samuel Lino é importante, mas vai exigir uma certa adaptação. É um jogador que pode fazer tanto um ala com três zagueiros, quanto um ponta. O Emerson Royal é um jogador mais natural da lateral-direita, muito forte e potente, se aproxima muito do que era o Wesley, então não é uma substituição muito difícil de fazer. O Emerson acabou não se encontrando no Milan, é um jogador em busca de um espaço, de sequência. E eu acho que no Flamengo ele pode ter essas possibilidades - começou Bertozzi.

- O Saúl é a questão dos últimos anos. É quem está mais distante do que foi no auge. Nos melhores momentos, era top da Europa, mas depois foi perdendo espaço, saiu do Atlético... Não está em alta, mas tem o conhecimento do Filipe. Mas é importante medir o grau de expectativa. Posso citar como exemplo o Juanfran, que estava em momento assim na carreira e não teve grande sucesso aqui. Se alguém está vindo para o Brasil, algum motivo tem, ou porque perdeu espaço, ou porque foi feito um grande investimento, como é o caso do Samuel - completou.

continua após a publicidade

➡️ Após Lino, rivais reagem a contratações mais caras dos times cariocas: ‘Parou no tempo’

Saúl foi um dos principais nomes da última década no Atlético de Madrid e conquistou seis títulos pelo clube. Contudo, nos últimos anos, perdeu espaço e acabou emprestado para Chelsea e Sevilla, onde não teve destaque. Revelado pela Ponte Preta, Emerson Royal passou por Barcelona, Tottenham, Bétis e Milan antes de chegar ao Rubro-Negro. Com passagem rápida pela base do Flamengo, Samuel Lino defendeu Gil Vicente, Valencia e Atlético de Madrid até ser contratado pelo clube carioca.

- Os três podem se encaixar muito bem, não vejo um que esteja à frente. É claro que o Saúl vai ter que se encaixar ao futebol brasileiro, será uma novidade. Mas ele conhece o Filipe Luís, ambos fizeram parte da mesma cultura do Atlético de Madrid, de Simeone. O Filipe já tem o entendimento do que o companheiro pode alcançar. O Lino e o Emerson Royal têm uma experiência europeia importante para esse novo Flamengo que vai surgir baseado nessas contratações e em uma filosofia mais clara de intensidade - analisou Paulo Calçade.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Saúl repercute, e torcedores do Flamengo mandam recado: ‘Desativa’

Para ter Samuel Lino, o Flamengo desembolsou R$ 144 milhões, tornando o jogador a contratação mais cara da história do clube. Já Emerson Royal custou cerca de R$ 58 milhões aos cofres do Rubro-Negro. Saúl estava sem clube após a rescisão com o Atlético de Madrid. E o clube não deve parar por aí, vide a negociação encaminhada para ter Jorge Carrascal, do Dinamo Moscou, por R$ 77,3 milhões. Bertozzi e Calçade citaram "recado" que o clube deixa após os investimentos.

- O Flamengo está dando o recado que é capaz de fazer grandes investimentos, é capaz de competir. Acho que o Flamengo carrega o favoritismo às competições que disputa. No mundo inteiro, as equipes que mais investem são tratadas como favoritas, é natural - disse Bertozzi.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O recado que o Flamengo deixa é que o clube tem orçamento, pode fazer investimentos, que pode, a exemplo do Palmeiras, vender muito bem, não precisa vender na primeira proposta e pode vender pela melhor proposta. Diante disso, é mais fácil contratar, porque com a venda do Wesley, as coisas ficam mais interessantes, e o Flamengo vai firme no mercado. O Flamengo está em um outro patamar de investimento, em um patamar muito alto quando a gente olha para o futebol brasileiro - analisou Calçade, antes de emendar:

- O Flamengo é sempre um dos favoritos pelo investimento a ganhar todos os títulos, esse é o momento do clube. Agora tem que inserir esses jogadores. O Saúl estava parado, de férias, o Emerson Royal, o Samuel... Todos esses caras que estão vindo da Europa em um período que a pré-temporada está começando. Vamos ver quando eles estarão aptos, mas acho que o impacto vai ser muito bom. Favorito? É preciso tomar cuidado com essa palavra, mas o Flamengo estará sim entre as equipes preparadas para ganhar os títulos. Mas é preciso respeitar os adversários, Botafogo pode chegar forte, Palmeiras... - encerrou.