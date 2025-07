O Flamengo chegou em acordo com o Atlético de Madrid pela contratação de Samuel Lino. O Rubro-Negro pagará 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), além de possível bônus por metas de um milhão de euros (R$ 6,5 milhões), pelo brasileiro de 25 anos.

Conforme informado pelo Lance! anteriormente, o Fla já havia se acertado com o jogador e negociava com o Atleti a transferência do atacante. Nas últimas horas, os clubes chegaram a um denominador comum, além da forma de pagamento, que será feito parte à vista e parte em duas parcelas, em janeiro e julho de 2026.

A informação do acordo entre rubro-negros e colchoneros foi divulgada primeiramente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e confirmada pela apuração do Lance!.

Contratação mais cara da história do Flamengo

Samuel Lino se torna a contratação mais cara da história do Flamengo, superando os 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) pagos pelo clube para tirar Carlos Alcaraz do Southampton em 2024. Além disso, o Rubro-Negro ofereceu grande compensação financeira para convencer o Lino a deixar a Europa e retornar ao Brasil aos 25 anos.

Conheça Samuel Lino, reforço do Flamengo

Ponta-esquerda de 25 anos, Samuel Lino iniciou sua trajetória no futsal antes de integrar a base do São Bernardo. Estreou como profissional 2017 pela Série D, e foi emprestado ao sub-20 do Flamengo. Contudo, apesar de participar da conquista da Copinha em 2018, teve dificuldades de adaptação no Rio de Janeiro e retornou ao clube paulista no mesmo ano.

Em 2019, o atacante transferiu-se para o Gil Vicente, de Portugal, onde se destacou ao longo de três temporadas. Por lá, acumulou 101 jogos, 27 gols e seis assistências, chamando atenção do Atlético de Madrid.

Samuel Lino chegou à capital espanhola no início da temporada 2022/23, mas foi imediatamente emprestado ao Valencia para ganhar experiência. Pelos Morcegos, o brasileiro disputou 41 partidas e fez oito gols, além de duas assistências.

Em 2023/24, retornou ao Atlético de Madrid e conquistou seu espaço. Foram 46 jogos na primeira temporada integrado ao elenco, com oito gols e oito assistências. Além disso, adaptou-se ao esquema com três zagueiros de Diego Simeone e atuando como ala pela esquerda.

Na última temporada, contudo, Samuel Lino teve menos minutos, mas participou de 47 jogos do Atleti e contribuiu com quatro gols e seis assistências. O atacante passou a treinar em grupo separado após a disputa do Mundial de Clubes.