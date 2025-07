Ex-Botafogo se torna a maior venda da história do Lyon; veja valores

O Lyon acertou a venda do goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo, para o Leeds United, da Inglaterra. A transação do goleiro para a Premier League se tornou a maior venda história do clube francês quando se trata de goleiros e supera a negociação de um dos nomes mais conhecidos e renomados da meta do futebo francês, o de Hugo Llorris, campeão mundial com a seleção em 2018.

A negociação entre o clube que também pertence a Jhon Textor, dono do Botafogo, também bate um recorde de investimento do clube da Premier League. O Leeds nunca investiu tanto na contratação de um nome para a posição. A transação é mais um sinal de que a liga inglesa, de fato, se coloca como a mais poderosa do futebol mundial entre as competições nacionais, visto que uma equipe modesta do país tem potencial de investir um alto valor numa peça de uma grande equipe do futebol francês.

A negociação será de 18 milhões de euros fixos, além de cinco milhões de euros em variáveis, o que atinge 23 milhões de euros no total. Isso equivale a R$ 171,9 milhões na cotação atual. Para a comparação, Lloris foi vendido pelo Lyon em 2012 por 15 milhões de euros, número consideravelmente menor - isso sem considerar a conversão do valor para o real.

Os números já estão acertados entre os clubes, restando apenas a confirmação oficial do Leeds para a contratação de Perri. O goleiro se transferiu para o Lyon após grande destaque no Botafogo, mesmo com uma campanha frustrante de perda de títulos em 2023 com o alvinegro.

Perri se destacou no Botafogo e foi vendido ao Lyon. (Divulgação/Lyon)

O Botafogo vai ganhar com a transferência de Perri?

Apesar do alto valor envolvendo a venda do goleiro do Botafogo, o clube carioca não levará nada do valor. Apesar da informação à época da venda de que a equipe francesa havia comprado apenas 50% dos direitos do goleiro, a compra do Leeds diz respeito ao percentual do Lyon, o que não altera o caixa do alvinegro.

Na saída para o Lyon, o Botafogo recebeu 6,28 milhões de euros (cerca de R$ 44,5 milhões) só pela venda ao clube francês.

Lucas Perri no Botafogo

Lucas Perri fez parte do elenco do Botafogo na temporada de 2023. Ele chegou ao clube no ano anterior, mas ganhou a titularidade e o destaque com o avanço de sua passagem. O goleiro foi revelado pelo São e se destacou no início de 2022 com a camisa do Naútico.

Pelo Alvinegro, o jogador em disputou 67 jogos e não foi vazado em 31. Ele foi um dos grandes destaques do time que liderou boa parte do Campeonato Brasileiro de 2023, que acabou com o título do Palmeiras. Após o fim da temporada, o jogador foi para o futebol francês