Endrick renova com EA Sports e aparece em vídeo de divulgação do EAFC 26

A EA Sports oficializou a renovação do contrato com Endrick, atacante do Real Madrid, para as ações de divulgação do EA FC 26. O brasileiro seguirá como um dos principais rostos da campanha global da franquia de futebol, repetindo a participação que teve no lançamento da edição de 2024.

Fã declarado do game, Endrick já vinha sendo destaque dentro do próprio jogo. Em junho, a EA havia incluído sua comemoração marcante — o gesto de simular um aperto de mão com o braço estendido, seguido de uma piscada — em uma atualização do EA Sports FC 25. A celebração seguirá na próxima edição do jogo, que está prevista para lançar no dia 27 de setembro.

— É um sonho poder estar no jogo e agora fazer parte novamente da campanha global. Jogo EAFC desde pequeno, sempre fui apaixonado. É muito especial saber que minha comemoração está lá também, representa quem eu sou em campo — disse o jogador.

Lesionado, Endrick tem futuro indefinido no Real Madrid

O atacante Endrick, do Real Madrid, voltou a apresentar incômodo na coxa, a mesma lesão que o deixou fora do Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos. O problema, inicialmente ocorrido no fim de maio, durante a última rodada de La Liga, reapareceu durante um treino da pré-temporada em território norte-americano.

Diante da ausência do jovem brasileiro, o jornal Marca ressalta que o atacante Gonzalo García deve permanecer integrado ao time principal, com chances de atuar ao lado de Vinicius Júnior e Kylian Mbappé.

Endrick em ação pelo Real Madrid diante do Athletic Bilbao, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Mesmo com a situação desfavorável, o periódico espanhol afirma que a diretoria e a comissão técnica seguem confiando plenamente no potencial de Endrick. O ex-jogador do Palmeiras continua sendo tratado como uma das principais promessas do clube para o futuro.