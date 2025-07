Novo recorde? Veja as janelas mais caras na história do Flamengo

A janela de transferências do meio de 2025 pode entrar para a história do Flamengo — e não só pela qualidade dos nomes. O clube já anunciou o volante espanhol Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid, e negocia com mais três reforços de peso: Emerson Royal, lateral-direito do Milan; Jorge Carrascal, meia do Dínamo Moscou; e Samuel Lino, atacante do Atlético de Madrid.



Mas o que mais chama atenção são os valores envolvidos. Se os três forem confirmados, o Flamengo terá desembolsado cerca de € 46 milhões (R$ 298 milhões) apenas em taxas de transferência — o maior investimento da história rubro-negra em uma única janela.

📊 Veja os valores estimados:

Samuel Lino – € 25 milhões (R$ 162 milhões)

– € 25 milhões (R$ 162 milhões) Jorge Carrascal – € 12 milhões (R$ 78 milhões)

– € 12 milhões (R$ 78 milhões) Emerson Royal – € 9 milhões (R$ 58 milhões)

– € 9 milhões (R$ 58 milhões) Total – € 46 milhões (R$ 298 milhões)

🏆 As janelas mais caras do Flamengo:

Caso as negociações em andamengo sejam concretizadas, o Flamengo superará o recorde do início de 2020, quando contratou Gabigol, Léo Pereira e Michael por € 35,2 milhões. Veja o ranking das janelas mais caras até o momento:

Início de 2020 – € 35,2 milhões Início de 2024 – € 29,7 milhões Início de 2019 – € 28,2 milhões Início de 2023 – € 22 milhões Meio de 2024 – € 21,8 milhões

