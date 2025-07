Flamengo supera Palmeiras e passa a ter elenco mais caro do Brasil

O Flamengo assumiu a liderança entre os elencos mais valiosos do Brasileirão 2025, ultrapassando o Palmeiras e se isolando como o time com maior valor de mercado no país. O salto rubro-negro ocorre mesmo sem considerar os reforços em negociação e mostra a força financeira do clube carioca na atual janela de transferências.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

💰 Mudanças no ranking

A mudança entre Flamengo e Palmeiras no topo aconteceu após a venda do meio-campista Richard Ríos pelo Verdão, o que provocou uma queda no valor de mercado do elenco alviverde. Atualmente, o time carioca vale € 203,55 milhões, enquanto o Palmeiras aparece em segundo com € 186,45 milhões — uma diferença de € 17,1 milhões.

E o número pode aumentar ainda mais. O Flamengo está perto de anunciar três reforços de peso: Emerson Royal, Samuel Lino e Jorge Carrascal, que são avaliados em € 38 milhões no total. Caso concretize as chegadas e a saída de Wesley, o clube pode ampliar a diferença para € 35 milhões.

continua após a publicidade

📊 Ranking dos elencos mais valiosos do Brasileirão 2025

1️⃣ Flamengo – € 203,55 milhões

2️⃣ Palmeiras – € 186,45 milhões

3️⃣ Botafogo – € 159,25 milhões

4️⃣ Corinthians – € 114,45 milhões

5️⃣ Internacional – € 113,4 milhões

6️⃣ Bahia – € 99,7 milhões

7️⃣ Atlético-MG – € 95,1 milhões

8️⃣ Grêmio – € 92,8 milhões

9️⃣ Cruzeiro – € 87,85 milhões

🔟 São Paulo – € 86,9 milhões

Na outra ponta do ranking, a distância é brutal. O Mirassol, último colocado, tem um elenco avaliado em apenas € 19,9 milhões, ou seja, 10 vezes menos que o Flamengo.

continua após a publicidade

📌 A janela de transferências segue aberta até 2 de setembro. Com isso, o cenário pode mudar nas próximas semanas, dependendo das movimentações de mercado dos clubes.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.