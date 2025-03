Zico, maior ídolo da história do Flamengo, terá a sua história contada nos cinemas pela Downtown Filmes. Aos 72 anos de idade, o “Galinho de Quintino” participa de uma grande produção sobre a sua vida e legado, com a participação de convidados especiais e objetos importantes de sua carreira, como a camisa 10 que ele usou na final do Mundial de 1981 e um caderno onde ele anotou todos os gols e detalhes dos jogos de sua trajetória no futebol.

O documentário "Zico, o Samurai de Quintino", produzido pela Vudoo Filmes e pela Guará Entretenimento, começou a ser gravado em 2023 no aniversário de 70 anos do ídolo. Em dezembro de 2024, a semana do Jogo das Estrelas foi documentada e as gravações continuam em março, abril e finalizam em julho, no Japão.

- Antes de tudo, queremos colocar o Zico no lugar e na qualidade que ele merece estar. Para isso,

trabalhamos muito em não só trazer elementos novos, mas usar esses elementos para contar a

história do Galinho de uma maneira nova. Gostamos de dizer que esse é um filme de não-ficção,

apesar de muitas jogadas do Zico parecerem fora da realidade. Não teremos uma sequência de

entrevistas como se costuma fazer. Vamos investir em situações onde as histórias, as relações, emoções e momentos aparecerão em um formato mais moderno, interativo e dinâmico - diz o

produtor André Wainer.

Zico, maior ídolo da história do Flamengo (Foto: Maurício Luz / Lance!)

A ideia é que o lançamento aconteça no primeiro trimestre de 2026, idealmente na semana dia 03 de março, o aniversário do Galinho.

- O grande desafio é fazer um filme a altura de alguém tão grande quanto Zico e não decepcionar

seus milhões de fãs ao redor do mundo que o veem como inspiração. Esse projeto está sendo um

aprendizado desde o primeiro dia. Mais do que as conquistas e glórias de Zico, venho aprendendo

com ele lições maiores do que o futebol, como a humildade, o respeito, a gentileza com todos. Posso

garantir que junto com toda equipe estamos trabalhando muito forte e botando muito amor nesse

projeto, para construirmos um filme emocionante e com muita informação. O Galinho merece - detalhou o diretor João Wainer.

