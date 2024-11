Prime Video assina contrato com LFU para transmissão do Brasileirão 2025

- Sabemos que os brasileiros são apaixonados por futebol e estamos animados em poder oferecer o Brasileirão para todos os membros Prime, aumentando nossa oferta de esportes no Brasil, que já inclui a Copa do Brasil e a NBA, além de filmes e séries. O acordo com a LFU para as próximas cinco temporadas da Série A do Campeonato Brasileiro reforça o compromisso de oferecer novos conteúdos imperdíveis todas as semanas do ano aos nossos membros Prime - afirmou Paulo Koelle, Diretor do Prime Video para a América Latina.