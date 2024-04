Brasil na WSL: quem se classificou e quem ficou pelo caminho após o corte de meio de temporada?

Italo Ferreira é o brasileiro melhor colocado na temporada (Foto: Aaron Hughes / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 17:42 • Rio de Janeiro (RJ)

A etapa de Margaret River, na Austrália, vencida por Jack Robinson e Gabriela Bryan neste domingo (21), foi a última antes do corte de meio de temporada da WSL (Liga Mundial de Surfe). Com isso, apenas 22 homens e 10 mulheres seguem na disputa pelo título do Circuito Mundial. O mesmo grupo de atletas já está classificado para a elite da modalidade no ano que vem.

Entre os homens, três brasileiros classificados: Italo Ferreira, Gabriel Medina e Yago Dora. Samuel Pupo, Caio Ibelli, Miguel Pupo, Deivid Silva e João Chianca ficaram pelo caminho. Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb foi a única representante do Brasil que avançou. Luana Silva, com a 12ª colocação, bateu na trave de prosseguir.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agora, os surfistas brigam por um lugar no top-5 para disputar o WSL Finals ao fim da temporada. A missão não será fácil para os brasileiros, distantes dos primeiros colocados no momento.

Veja a lista de classificados abaixo.

🏄‍♂️ Masculino

Griffin Colapinto (EUA) - 25,865 pontos

John John Florence (HAV) - 21,950

Ethan Ewing (AUS) - 20,610

Jack Robinson (AUS) - 19,395

Jordy Smith (AFS) - 16,905

Jake Marshall (EUA) - 16,130

Barron Mamiya (HAV) - 15,980

Cole Houshmand (EUA) - 15,980

Kanoa Igarashi (JAP) - 15,770

Liam O'Brien (AUS) - 14,705

Imaikalani deVault (HAV) - 14,140

Crosby Colapinto (EUA) - 14,055

Rio Waida (INA) - 12,990

Ramzi Boukhiam (MAR) - 12,715

Italo Ferreira (BRA) - 12,715

Leonardo Fioravanti (ITA) - 12,150

Seth Moniz (HAV) - 12,150

Ryan Callinan (AUS) - 12,065

Gabriel Medina (BRA) - 12,065

Matthew McGillivray (AFS) - 12,065

Connor O'Leary (JAP) - 12,065

Yago Dora (BRA) - 11,290

🏄‍♀️ Feminino

Caitlin Simmers (EUA) - 29.490 pontos

Johanne Defay (FRA) - 27.290

Molly Picklum (AUS) - 25.155

Brisa Hennessy (CRI) - 24.340

Gabriela Bryan (HAV) - 22.100

Caroline Marks (EUA) - 21.660

Bettylou Sakura Johnson (HAV) - 21.240

Tyler Wright (AUS) - 19.105

Tatiana Weston-Webb (BRA) - 18.185

Sawyer Lindblad (EUA) - 17.765