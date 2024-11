Olivia Rodrigo no Couto Pereira: o que o Coritiba ganha com o show?

A cantora norte-americana Olivia Rodrigo se apresentará no estádio Couto Pereira, casa do Coritiba, no dia 26 de março de 2025. Com a alta expectativa dos fãs desde o anúncio do show, os ingressos estão praticamente esgotados para o show da artista pop. Mas, afinal, o que ganha o clube com a cessão do estádio para o evento?

Em resposta ao Lance!, o gerente de negócios e produtos B2C do Coritiba, Gustavo Pinho, explica como funciona o processo de aluguel do Couto Pereira. Além disso, o dirigente é contundente em afirmar que o futebol será sempre prioridade, mas que é importante aproveitar períodos ociosos no calendário para buscar oportunidades comerciais.

- Não trabalhamos com um modelo fixo de aluguel. Cada evento tem um formato específico, em que o clube pode ter mais ou menos atuação no show. Receber artistas internacionais também é um aliado importante para fomentar as receitas do espaço, em que conseguimos chamar a atenção de potenciais parceiros comerciais e buscar oportunidades no mercado - disse o gerente do Coritiba.

- A prioridade é, e sempre será, o futebol, mas buscamos aproveitar espaços ociosos durante o ano para trazer eventos de grande porte ao Couto Pereira. Por outro lado, enfrentamos alguns desafios com o calendário competitivo. Geralmente, turnês de grande porte são fechadas com até dois anos de antecedência, mas o cronograma da temporada é divulgado com poucos meses de antecedência. De qualquer forma, buscamos trabalhar internamente para entender onde estão as melhores janelas para realizar os shows em nosso estádio - acrescenta Gustavo.

Outros eventos no Couto Pereira

O show de Olivia Rodrigo não é o único evento na agenda do Couto Pereira. Antes, o estádio recebe os festivais "Universo Alegria", no dia 7 de dezembro, e "I Wanna Be Tour", em 15 de fevereiro do próximo ano. Gerente de negócios do Coritiba, Henrique Aguiar diz que o clube tem conseguido aumentar a quantidade de atrações não futebolísticas.

- Nos últimos anos, conseguimos aumentar significativamente o número de eventos. O Couto Pereira é uma das referências para a realização de grandes espetáculos no estado. Não apenas com apresentações musicais, também estamos implementando alternativas para movimentar o estádio em dias sem jogos, como o Sports Bar e o Museu da Glória, dois espaços temáticos que inauguramos recentemente. Essas entradas financeiras são revertidas diretamente para novos investimentos no futebol - explica o gerente.

