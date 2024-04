Playoffs da NBA valem R$ 327 bilhões; veja franquias mais valiosas

Os playoffs da NBA, que começaram neste fim de semana, reúnem as 16 melhores franquias da liga nesta temporada. Fora de quadra, um fato chama a atenção: o mata-mata supera a marca de US$ 63 bilhões (R$ 327,4 bilhões) em valor de mercado, segundo avaliação da Forbes.



O montante poderia ser ainda maior, mas o Golden State Warriors - franquia mais valiosa da NBA - ficou de fora da pós-temporada, após perder para o Sacramento Kings no Play-In. Abaixo, o Lance! Biz apresenta os times mais valiosos nos playoffs.



