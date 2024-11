Quanto o Botafogo pode ganhar com o título da Libertadores?

O Botafogo enfrenta o Atlético-MG, neste sábado (30), pela final da Copa Libertadores, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Caso saia da Argentina com a taça nas mãos, o Alvinegro vai garantir uma bolada de premiação em dinheiro da Conmebol. O Lance! mostra para você quanto é esse valor.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️É tempo de Botafogo: relembre a trajetória que derrubou onze títulos de Libertadores

Além do valor acumulado pelo Botafogo durante a trajetória na Libertadores, a final ainda terá uma premiação especial para o campeão. O valor concedido como bônus pela título pela Conmebol é de 23 milhões de dólares (R$ 133 milhões na cotação atual). O valor dado para o vice-campeão é de 7 milhões de dólares (R$ 40 milhões).

Quanto o Botafogo já ganhou?

Somando todas as fases, por chegar a final, o Alvinegro já chega no Monumental de Núnez com o bolso cheio. A fase de grupos garante o valor de 3 milhões de dólares (R$ 15,5 milhões). Além disso, para cada vitória nessa fase, a Conmebol dá 330 mil de dólares (R$ 1,7 milhão). Com isso, o Glorioso foi para a fase de mata-mata com quase 4 milhões de dólares (R$ 24 milhões) na conta. Depois disso, o Botafogo recebeu os valores pelas classificações em cada fase. 1,25 milhão de dólares (R$ 6,5 milhões) nas oitavas de final, 1,7 milhão de dólares (R$ 8,8 milhões) nas quartas de final e 2,3 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões) na semifinal. Só por estar na final, o time já garante também, no mínimo 7 milhões de dólares (R$ 40 milhões).

continua após a publicidade

Com isso, o time de John Textor já entra em campo com 16,24 milhões de dólares garantidos (R$ 97,6 milhões). Esse valor, caso o Botafogo seja campeão, ainda pode chegar a 32,24 milhões de dólares (R$ 193,7 milhões).

Como chega o Botafogo?

Depois de um momento difícil, com três empates seguidos no Brasileirão, o Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras por 3 a 1, fora do casa. O Alviverde é rival direto do Glorioso na briga pelo título e a vitória com autoridade dá moral para o time chegar na final da Libertadores com confiança.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo