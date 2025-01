Neymar abriu mão de fortuna para voltar ao Santos; veja valores

Amor ao clube. A chegada de Neymar ao Santos mexe com o coração do torcedor brasileiro e do próprio jogador. Para retornar ao time que o formou, o atleta precisou abrir mão de valores exorbitantes ao rescindir o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O camisa 10 foi anunciado pelo presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, nesta terça-feira (28).

continua após a publicidade

➡️Torcedores detonam postagem de presidente do Santos sobre volta de Neymar: ‘Inacreditável’

Neymar deixou de receber valor milionário para voltar ao Santos

Após meses de negociações e alinhamentos estratégicos, Neymar retorna ao Santos, pronto para vestir novamente a camisa que marcou o início de sua brilhante trajetória. Na segunda-feira (27), o Al-Hilal e o jogador chegaram a um acordo e acertaram a rescisão do contrato do camisa 10 com o clube saudita — para isso, o atleta aceitou deixar de receber 10 milhões de dólares (R$ 59,2 milhões), cerca de 15% dos 65 milhões de dólares (R$ 385,2 milhões) que deveria receber até o fim do acordo.

Com a resolução dos detalhes burocráticos, o jogador é esperado no Brasil nos próximos dias, para ser reapresentado aos santistas com grande festa, que será dividida em duas etapas: primeiro no Pacaembu, depois na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Neymar deixou o Santos em 2013 (Foto: Ivan Storti/Lancepress!)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Peixe quer que o vínculo seja até o final do ano, enquanto Neymar acena com um acordo válido por seis meses. Existe também a possibilidade do clube aceitar a condição do atleta, mas buscar uma nova extensão contratual para até a Copa do Mundo de 2026.