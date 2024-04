Qual é o tamanho da dívida do Corinthians? Veja evolução recente

Há, no entanto, diferentes formas de calcular o endividamento a partir dos dados do balanço financeiro. Na mesma apresentação aos conselheiros, o Corinthians também mostra a dívida com outro cálculo: somando os passivos e subtraindo o ativo circulante e o realizável a longo prazo.



A partir desta fórmula, a dívida alvinegra atualmente é de R$ 1,58 bilhão, sendo R$ 885,8 milhões do clube e R$ 703,1 milhões do financiamento da Neo Química Arena. Cabe destacar que este era o cálculo adotado pela gestão anterior do Timão, de Duilio Alves.



💰 Evolução do endividamento do Corinthians: