Quanto Rayssa Leal vai receber se vencer a Liga Mundial de Skate Street?

A Street League Skateboarding (SLS), a Liga Mundial de Skate Street, vai ter a maior premiação da história em 2024. Ao todo, a liga distribuirá um total de US$ 1,8 milhão (R$ 9,4 milhões) durante a temporada - com prêmios divididos igualmente entre homens e mulheres.



Os campeões do Super Crown - a etapa final da SLS - vão receber US$ 100 mil (R$ 520 mil) cada. Nos últimos três anos, o Brasil tem sido um dos principais destaques da competição e teve três atletas campeões do Super Crown: Pâmela Rosa (2021), Giovanni Vianna (2023) e Rayssa Leal (2022 e 2023).



