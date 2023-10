Cachaçaria, emissora e mais: os negócios de Vanderlei Luxemburgo fora do futebol

Os investimentos de Luxemburgo fora do futebol



De forma paralela à carreira como técnico, Luxemburgo se aventurou no mundo dos negócios. Alguns empreendimentos não deram certo, como o "Instituto Wanderley Luxemburgo” (instituição de ensino) e um site de venda de vinhos on-line.



Mais recententemente, em 20218, o treinador se tornou sócio da cachaçaria Brejo dos Bois, que fica em Junqueiro, em Alagoas (veja no vídeo acima). No mesmo estado, construiu o condomínio "Residencial Luxemburgo". Ambas as marcas patrocinaram o ASA de Arapiraca em 2019.



