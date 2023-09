Em sua terceira passagem pelo Timão, Luxa obteve 15 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 50%. Luxemburgo chegou ao Corinthians com o objetivo de conseguir a classificação ao mata-mata da Libertadores e afastar o clube da zona do rebaixamento. As respostas não vieram, e o Timão caiu na fase de grupos da competição continental e possui cinco pontos de distância para o Bahia, primeiro time do Z4.