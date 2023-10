Qual é o salário de Enner Valencia no Internacional?

Quanto Enner Valencia recebe no Inter?



Contratado na janela do meio do ano, Enner Valencia assinou contrato de três anos com o Internacional, até junho de 2026. Além do salário, o Colorado teve que bancar um alto valor de luvas, pois o jogador estava livre no mercado após término do vínculo com o Fenerbahçe-TUR.



De acordo com a Rádio Gaúcha, somando salários e luvas diluídas no contrato, Valencia recebe cerca de R$ 1,4 milhão por mês no Internacional. Com esses valores, ele é o atleta mais bem pago do elenco.



+ Qual é o salário de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza?



Patrocinador banca parte do salário?



Quando anunciou a contratação de Enner Valencia, o Inter citou uma "parceria com a Estrela Bet", patrocinadora do clube. Na época, imaginou-se que a empresa seria responsável por pagar parte do salário do atleta.



A informação, no entanto, foi desmentida por Fellipe Fraga, diretor de negócios do site de apostas. Segundo ele, a participação da empresa na contratação foi totalmente indireta.