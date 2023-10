Newcastle ou PSG: quem tem o dono mais rico? Compare as fortunas

Um duelo de clubes controlados por países do Oriente Médio será a principal atração desta quarta-feira (4) na Champions League. De um lado, o Newcastle, propriedade do fundo soberano da Arábia Saudita. Do outro, o PSG, que pertence à família real do Qatar.



Mas, afinal, qual dos dois clubes tem o dono mais rico? A resposta é fácil: o Newcastle. Entenda quem são os verdadeiros donos dos clubes, veja valores e compare as fortunas abaixo.



+ Quer trabalhar com futebol? Inscreva-se no curso de gestão no futebol de Felipe Ximenes e Lance!