Qual é o tamanho da fortuna de Michael Jordan, ex-jogador da NBA?

Venda do Charlotte Hornets impulsiona fortuna



A fortuna de Jordan teve um aumento após a venda da franquia do Charlotte Hornets neste ano. Só com a negociação, o craque teve um lucro estimado de US$ 2,7 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões).



Receitas astronômicas com a Air Jordan



De acordo com a Forbes, Michael Jordan faturou cerca de US$ 2,4 bilhões (antes de impostos) ao longo da vida com acordos de patrocínio. Ele já se associou a marcas como McDonald's, Gatorade, Hanes e, claro, Nike. Apenas em 2022, por exemplo, ele recebeu US$ 260 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) referente à Air Jordan.