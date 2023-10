Qual é o tamanho da fortuna de Zlatan Ibrahimovic, ex-atacante da Suécia?

Um dos principais atacantes do futebol mundial durante décadas, Zlatan Ibrahimovic é dono de uma fortuna de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), segundo estivamativas da imprensa europeia.



O patrimônio do ex-atacante da Suécia é composto basicamente pelos salários recebidos ao longo da carreira, acordos de patrocínio, empreendimentos comerciais e investimentos.



