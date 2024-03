Qual é o salário de Oscar no Shanghai Port, da China?

Revelado pelo Inter e com passagem de destaque pelo Chelsea, o meia-atacante está na China desde janeiro de 2017. Ao fim do contrato atual, ele terá completado oito temporadas no país asiático e acumulado mais de R$ 1 bilhão apenas em remuneração.



Por que Oscar tem um salário tão alto na China?



Oscar se transferiu para a China na época em que a Superliga Chinesa buscava os holofotes do futebol mundial - algo parecido ao cenário atual da Arábia Saudita. Ele foi contratado do Chelsea por 60 milhões de euros e se tornou o reforço mais caro da história do país.



Para convencê-lo a sair da Premier League, o Shanghai Port ofereceu um salário bem acima do usual e ainda renovou o contrato do meia em dezembro de 2019, antes de o governo chinês impor um teto salarial de 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) anuais para jogadores estrangeiros.



Assim, Oscar virou o último remanescente da política de investimento pesado feita pela China. Cabe destacar que, ao fim do contrato atual, ele não poderá seguir recebendo o mesmo salário no país asiático - o que facilita um retorno ao Brasil.