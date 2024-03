Globo fatura quase R$ 450 milhões, mas deve ter prejuízo com Jogos Paris 2024

💸 Os custos da Globo com os Jogos



Em primeiro lugar, a Globo desembolsou um grande valor para garantir direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos em todas as plataformas. Cabe destacar que este montante é pago em dólar e era maior antes da emissora abrir mão da exclusividade na TV fechada e no streaming.



Além disso, há o custo operacional para a cobertura 24 horas do evento e o envio de pessoal a Paris. De acordo com o jornal "O Globo", a equipe da emissora durante a cobertura dos Jogos Olímpicos terá cerca de 400 profissionais, sendo que 60 deles estarão na França e no Taiti, sede do surfe.