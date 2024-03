Camisa de Messi é a mais vendida da Adidas em todos os esportes

A Adidas anunciará em breve que a camisa de Lionel Messi é seu produto mais vendido em todos os esportes. É o que apontou o comissário da MLS, Don Garber, em entrevista ao The Athletic.



O executivo, no entanto, não especificou se a camisa em questão era a da seleção da Argentina ou a do Inter Miami, já que a marca alemã produz os dois kits.



