Em fim de contrato na China, Oscar se prepara para retornar ao futebol brasileiro; veja interessados

Oscar deseja retornar ao futebol brasileiro na próxima temporada e tem quatro opções até o momento (AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 11:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Aos 32 anos, Oscar está próximo do fim de contrato com o Shanghai Port e está disposto a voltar a jogar no Brasil, segundo a "Goal". Neste momento, Flamengo, Internacional, Corinthians e São Paulo fizeram contato com o entorno do meia para saber as condições da contratação.

➡ Sábado de alegria! Aposte R$100 na Lance! Betting e fature mais de R$400 com Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Bayern e City!

No meio do ano, o atleta terá a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube, uma vez que seu vínculo com a equipe chinesa se encerra em dezembro de 2024. Com isso, os quatro gigantes brasileiros começam a se planejar para a temporada de 2025.

O Colorado é o que está mais interessado na contratação de Oscar e mantém conversas semanais com o estafe do atleta. Inclusiva, o técnico Eduardo Coudet já afirmou publicamente o desejo pela chegada do veterano, que já vestiu a camisa do Internacional.

O Flamengo buscou a contratação do meia em 2022, mas não conseguiu entrar em acordo com os chineses. O Rubro-Negro é visto como uma equipe que tem condições de oferecer boa estrutura e um bom projeto esportivo.

Por outro lado, as equipes de São Paulo correm por fora na disputa. Oscar sabe que precisará passar por uma readequação salarial e está disposto a reduzir seus ganhos para voltar ao Brasil na reta final de sua carreira.