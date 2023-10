Qual é o salário de Jude Bellingham no Real Madrid?

Bellingham tem quarto maior salário no Real Madrid



De acordo com o site Capology, especializado em finanças do futebol, Jude Bellingham recebe € 20,8 milhões (cerca de R$ 114 milhões) por temporada no Real Madrid. Os ganhos mensais, portanto, são de R$ 9,5 milhões.



Cabe destacar, no entanto, que os valores citados acima são brutos e antes do pagamento de impostos (que são elevados na Espanha).



