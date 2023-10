Grêmio e Internacional abrem temporada de resorts temáticos de futebol no Brasil

Você já se imaginou hospedado em um resort todo tematizado com as cores do seu clube de futebol de coração? Em breve, isso será possível no Brasil por conta da iniciativa da Laghetto Sports Resorts, união da BR Resorts e Laghetto Hotéis, Fama Licensing. O Grêmio e o Internacional vão inaugurar em 2027 dois resorts inéditos. Em breve, grandes clubes do Sudeste e Nordeste também passarão a oferecer essa oportunidade a seus torcedores.