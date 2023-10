A demissão de Bruno Lage e a cultura do futebol brasileiro

O que pretendo fazer é pegar este recorte para mostrar que as características marcantes de um mercado não são transformadas da noite para o dia. Uma transformação profunda em uma cultura é um processo lento, gradual e que necessita de muita consistência; mas sempre dependerá das pessoas envolvidas na gestão, da aleatoriedade dos resultados e da governança de cada clube.



Uma cultura não morre. Ela é enterrada viva.



Sigo acreditando na gestão e na educação como os únicos caminhos para a mudança e crescimento do nosso futebol.



Mas é imperativo frisar: uma boa dose de paciência e resiliência serão muito necessárias para suportarmos a longa caminhada que se desenha pela frente no futebol brasileiro.



