Quais são as contratações mais caras da janela de transferências? Veja ranking

Em uma janela que já superou R$ 1 bilhão investidos, Luiz Henrique se destaca como a contratação mais cara. Para tirar o atacante do Betis, da Espanha, o Botafogo topou pagar 16 milhões de euros (cerca de R$ 86 milhões, na cotação atual).



O levantamento, publicado pelo ge, não inclui valores a serem gastos em metas estabelecidas no contrato. No caso de Luiz Henrique, o Glorioso ainda pode gastar mais quatro milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) em variáveis.



