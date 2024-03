Fisiculturistas brasileiros garantem premiação recorde no Arnold Classic; veja valores

💰 ARNOLD CLASSIC



Rafael Brandão (3° lugar): US$ 70 mil (R$ 348 mil)

Marcelo Horse (9° lugar): US$ 2 mil (R$ 10 mil)



💰 CLASSIC PHYSIQUE



Ramon Dino (2° lugar): US$ 30 mil (R$ 149 mil)



💰 ARNOLD MEN'S PHYSIQUE



Diogo Montenegro (Campeão): US$ 10 mil (R$ 50 mil)

Vinicius Mateus (2° lugar:) US$ 6 mil (R$ 30 mil)

Vitor Chaves (3° lugar): US$ 4 mil (R$ 20 mil)



💰 BIKINI INTERNATIONAL



Angelica Teixeira (4° lugar): US$ 3 mil (R$ 15 mil)



💰 WELLNESS INTERNATIONAL



Francielle Mattos (Campeão): US$ 7 mil (R$ 35 mil)

Isabelle Nunes (2° lugar): US$ 4 mil (R$ 20 mil)

Bruna Seredich (4° lugar): US$ 2 mil (R$ 10 mil)